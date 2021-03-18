Производство молока в Украине продолжает уменьшаться

За январь-февраль 2021 года производство молока в Украине сократилось на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 1,06 миллиона тонн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

За январь-февраль 2021 года в Украине было произведено 1,06 тыс. тонн молока (на 4,8% меньше, чем за аналогичный период 2020 года). В том числе сельскохозяйственные предприятия произвели 435,4 тыс. тонн молока (на 0,9% меньше), хозяйства населения - 621,5 тыс. тонн (на 7,4% меньше).

Больше всего молока за 2 месяца 2021 года выработали в Полтавской области - 96,9 тыс. тонн (на 6,8% меньше, чем за январь-февраль 2020 года); на втором месте - Винницкая (90,3 тыс. тонн, на 5,6% меньше) на третьем - Хмельницкая (78,8 тыс. тонн, на 4,6% больше) области.

Наименьшие объемы производства молока за январь-февраль 2021 года продемонстрировали в Луганской (8,5 тыс. тонн, на 5,6% меньше, чем за январь-февраль 2020 года), Донецкой (18,2 тыс. тонн, на 9,0 % меньше) и Запорожской (22,1 тыс. тонн, на 7,1% меньше) областях.

Напоминаем:

За январь-февраль в 2020 году в Украине было произведено 1,11 млн тонн молока, на 2,4% меньше, чем за январь-февраль 2019 года.

Антимонопольный комитет наложил штрафы на сумму более 111,5 миллиона гривень на шестерых поддельщиков молочной продукции.

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