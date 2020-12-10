Шестерых производителей "молочки" оштрафовали за псевдомасло и псевдосыр

Антимонопольный комитет наложил штрафы на сумму более 111,5 миллиона гривень на шестерых поддельщиков молочной продукции.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Производители изготавливали смесь с неизвестными составляющими и называли такую продукцию "маслом" и заменяли молочные жиры растительными при производстве сыров. Отмечается, что с точки зрения закона, сливочное масло и сыр являются традиционными молочными продуктами, в состав которых не могут входить жиры и белки немолочного происхождения.

"При наличии каких-либо других жиров, кроме молочных, такая продукция уже не может называться ни "сыром", ни "маслом", - говорят в АМКУ.

На производителей, распространявших информацию, вводившую в заблуждение граждан были наложены штрафы:

на ГП "Староконстантиновский молочный завод" (Хмельницкая обл.) - 84,892 млн грн; на ООО "Деражнянский молочный завод" (Хмельницкая обл.) - 9,46 млн грн; на ООО "Вивальди Д" (Днепропетровская обл.) - 6,9 млн грн; на ООО "Интер-мол" (Днепропетровская обл.) - 4,022 млн грн; на ООО "ОМПК "Славия" (Сумская обл.) - 3,5 млн грн; на ООО "Ива-арт" (Ивано-Франковская обл.) - 2,8 млн грн.

В Комитете отмечают, что некоторые производители прибегали к изготовлению некачественной продукции не первый раз. В ноябре АМКУ оштрафовал недобросовестных производителей - ООО "Богодуховский молокозавод" (Харьковская обл.), ООО "Малороганский молочный завод" (Харьковская обл.), ООО "Гайсинский молокозавод" (Винницкая обл.), ООО "Симол" (Киевская обл.), ООО "Интер-Мол" - на общую сумму около 30 млн грн.

Таким образом, общая сумма штрафов, наложенная комитетом на недобросовестных производителей молочной продукции в 2020 году, превышает 140 млн грн.

При этом, ведомство продолжает рассмотрение дел и по другим подобным нарушителям конкурентного законодательства, решения по которым будут приняты в 2021 году.

Экономическая правда