Все разделы
Укр / Рус

Шестерых производителей "молочки" оштрафовали за псевдомасло и псевдосыр

Четверг, 10 декабря 2020, 20:20
 

Антимонопольный комитет наложил штрафы на сумму более 111,5 миллиона гривень на шестерых поддельщиков молочной продукции.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Производители изготавливали смесь с неизвестными составляющими и называли такую продукцию "маслом" и заменяли молочные жиры растительными при производстве сыров. Отмечается, что с точки зрения закона, сливочное масло и сыр являются традиционными молочными продуктами, в состав которых не могут входить жиры и белки немолочного происхождения. 

"При наличии каких-либо других жиров, кроме молочных, такая продукция уже не может называться ни "сыром", ни "маслом", - говорят в АМКУ.

На производителей, распространявших информацию, вводившую в заблуждение граждан были наложены штрафы: 

на ГП "Староконстантиновский молочный завод" (Хмельницкая обл.) - 84,892 млн грн; 

на ООО "Деражнянский молочный завод" (Хмельницкая обл.) - 9,46 млн грн; 

на ООО "Вивальди Д" (Днепропетровская обл.) - 6,9 млн грн;

на ООО "Интер-мол" (Днепропетровская обл.) - 4,022 млн грн; 

на ООО "ОМПК "Славия" (Сумская обл.) - 3,5 млн грн; 

на ООО "Ива-арт" (Ивано-Франковская обл.) - 2,8 млн грн.

В Комитете отмечают, что некоторые производители прибегали к изготовлению некачественной продукции не первый раз. В ноябре АМКУ оштрафовал недобросовестных производителей - ООО "Богодуховский молокозавод" (Харьковская обл.), ООО "Малороганский молочный завод" (Харьковская обл.), ООО "Гайсинский молокозавод" (Винницкая обл.), ООО "Симол" (Киевская обл.), ООО "Интер-Мол" - на общую сумму около 30 млн грн.

Таким образом, общая сумма штрафов, наложенная комитетом на недобросовестных производителей молочной продукции в 2020 году, превышает 140 млн грн. 

При этом, ведомство продолжает рассмотрение дел и по другим подобным нарушителям конкурентного законодательства, решения по которым будут приняты в 2021 году.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

молоко сыр ТЭК штраф

powered by lun.ua
Материалы по теме
Суды списали долг "Галичины" перед Укрэксимбанком на 1,2 миллиарда 19 октября 2020, 10:15
Roshen начала производить сливочное масло 18 сентября 2020, 18:50
В Украине зафиксировали цены на хлеб, молоко и гречку 18 мая 2020, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!