"Укрзализныця" будет предлагать детское меню в поездах "Интерсити+"
"Укрзализныця" с 18 марта запускает в поездах "Интерсити+" отдельное меню для детей.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
"Совместно с партнерами WOG и Do&Co было разработано специальное полезное и вкусное меню для детей. Оно включает разноцветную пасту, куриный биточок, овощные роллы и полезные вкусности.
Фишкой станет интерактивная упаковка, которое имеет дополнительную функцию - развлечь детей во время путешествия", - говорится в сообщении.
Также с 18 марта обновятся и меню "взрослых" ланчей: мясного и вегетарианского, при этом цена останется неизменной.
В УЗ добавили, что рассматривается также введение различных видов сезонного меню, которые бы представили вкусную Украины.
"Получая многочисленные положительные отзывы пассажиров о введении питания в поездах, не хотим останавливаться на достигнутом и вскоре предложим пассажирам путешествие кулинарной Украиной.
В частности, будут разные меню, которые представляют региональные особенности и богатство нашей национальной кухни. Не оставим без внимания и поезда дальнего следования, пилотный проект запустим уже этой весной", - заявил директор филиала "Пассажирская компания "АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.
Напомним:
Ранее "Укрзализныця" ввела возможность заказа бизнес-ланчей в скоростных поездах Интерсити+ - пассажирам будет доступен мясной или вегетарианский варианты ланча.
Экономическая правда
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