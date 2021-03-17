"Укрзализныця" будет предлагать детское меню в поездах "Интерсити+"

"Укрзализныця" с 18 марта запускает в поездах "Интерсити+" отдельное меню для детей.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Совместно с партнерами WOG и Do&Co было разработано специальное полезное и вкусное меню для детей. Оно включает разноцветную пасту, куриный биточок, овощные роллы и полезные вкусности.

Фишкой станет интерактивная упаковка, которое имеет дополнительную функцию - развлечь детей во время путешествия", - говорится в сообщении.

Также с 18 марта обновятся и меню "взрослых" ланчей: мясного и вегетарианского, при этом цена останется неизменной.

В УЗ добавили, что рассматривается также введение различных видов сезонного меню, которые бы представили вкусную Украины.

"Получая многочисленные положительные отзывы пассажиров о введении питания в поездах, не хотим останавливаться на достигнутом и вскоре предложим пассажирам путешествие кулинарной Украиной.

В частности, будут разные меню, которые представляют региональные особенности и богатство нашей национальной кухни. Не оставим без внимания и поезда дальнего следования, пилотный проект запустим уже этой весной", - заявил директор филиала "Пассажирская компания "АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Напомним:

Ранее "Укрзализныця" ввела возможность заказа бизнес-ланчей в скоростных поездах Интерсити+ - пассажирам будет доступен мясной или вегетарианский варианты ланча.

Экономическая правда