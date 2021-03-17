УЗ договорилась с корейцами о финансировании подготовки строительства евроколеи

"Укрзализныця" и Корейская национальная железная дорога Республики Корея (Korean National Railway) планируют совместно работать над развитием скоростных пассажирских перевозок в Украине.

Соответствующий меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве подписали 17 марта 2021 в Сеуле, передает пресс-служба УЗ.

"Так, стороны-подписанты будут сотрудничать также в проведении совместного исследования по внедрению и реализации информационных технологий в железнодорожной отрасли.

Кроме того, меморандум предусматривает совместную работу по привлечению финансирования для развития железнодорожных проектов в Украине, включая грантовые ресурсы", - говорится в сообщении.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, договоренности с Корейской национальной железной предусматривают грантовое финансирование пре-ТЭО (предварительного технико-экономического обоснования) для строительства евроколеи в Украине.

"Нам нужны скорости 21 века (а сейчас мы говорим о 250 км/ч и более) и интеграцию с железными дорогами стран ЕС. В целом речь идет о 4 участках, протяженностью почти 2000 километров новой железнодорожной колеи в Украине: Киев - Львов - Госграница, Киев - Одесса, Киев - Харьков, Киев - Днепр - Запорожье", - написал министр.

Напомним:

Сообщалось, что евроколею шириной 1,435 метра начнут восстанавливать в 2021 году, она будет вести от Ужгорода до станции Чоп на границе.

Экономическая правда