Украинская аудитория соцсетей за год (в период с 2020 по 2021 год) выросла на 7 млн - в начале прошлого года из Украины было 19 млн пользователей, в этом году показатель достиг 26 млн.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании GlobalLogic на основе открытых данных (Data Report, Государственная служба статистики, Kantar, PlusOne).

Отмечается, что сейчас в соцсетях зарегистрированы 60% населения страны, тогда как в январе прошлого года было чуть больше 40%.

Также сообщается, что с 2019 года количество украинцев в Instagram выросло на 22%, а в Facebook - на 7%. Сейчас ими пользуется 14 и 16 млн украинцев соответственно.

При этом, за год соцсеть TikTok достигла показателя 16% пользователей из Украины, ее рост составил 500%.

Самой популярной соцсетью остается YouTube с охватом 96% пользователей в Украине. В среднем на сайте они проводят около 40 минут в день.

Результаты исследования также свидетельствуют, что количество украинских интернет-пользователей выросло на 2 млн - это на 33% больше, чем за 2019, и в начале 2021 составляло почти 30 млн.

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Экономическая правда