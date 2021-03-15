АМКУ расследует уменьшение гарантированных запасов угля на складах ТЭС

Антимонопольный комитет по собственной инициативе проводит расследование вопроса, связанного с уменьшением гарантированных запасов угля на складах ТЭС.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"С целью осуществления мер контроля за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции на отдельных сегментах рынка электрической энергии, и с целью установления действительных обстоятельств, которые привели к уменьшению гарантированных запасов угля на складах ТЭС, АМКУ по собственной инициативе проводит расследование совокупности фактов, изложенных в заявлениях/обращениях, поступивших в Комитет по аналогичным вопросам.

И в случае выявления признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции Комитетом будут приняты соответствующие меры", - говорится в сообщении.

Комитет выясняет, повлияло ли это на конкуренцию, удовлетворения спроса, ценообразование и т.п.

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Напомним:

По состоянию на 1 марта запасы угля на складах ТЭС возросли на 41,4% по сравнению с 22 февраля – до 425,6 тысячи тонн.

Экономическая правда