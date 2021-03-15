"Ипотека под 7%": банки заставляют заемщиков доплачивать комиссионные

Банки предупреждают о необходимости оплатить дополнительные платежи при оформлении сделки по покупке недвижимости в рамках государственной ипотечной программы.

Об этом говорится в статье Экономической правды.

Так, в государственном Укргазбанке сообщили о следующих выплатах:

одноразовая комиссия - 0,5% от суммы кредита; сбор в Пенсионный фонд - 1% от стоимости квартиры; услуги оценщика - около 1900 грн; ежегодное страхование квартиры - 0,26% от ее стоимости; услуги нотариуса при оформлении сделки - 10,27 тыс грн; госрегистрация - 3086 грн.

В Приватбанке одноразовая комиссия за выдачу кредита составляет 0,5% от суммы. На страхование квартиры и жизни заемщика ежегодно надо тратить еще по 0,5% от стоимости квартиры и остатка по кредиту, соответственно.

Если застройщик является физическим лицом и в течение года заключал более одного договора купли-продажи недвижимости, то дополнительно необходимо оплатить 5% налога с доходов физических лиц. На практике его уплата ложится на плечи покупателя.

Дополнительные расходы в банке Глобус следующие:

услуги нотариуса - 5-8 тыс грн; ежегодное страхование квартиры - 1,3% от ее стоимости; ежегодное страхование от несчастного случае- 1,3% от остатка по кредиту; услуги оценщика - около 1 тыс грн; сбор в Пенсионный фонд - 1% от стоимости жилья; административный сбор - 227 грн.

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Экономическая правда