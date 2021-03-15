"Ипотека под 7%": банки заставляют заемщиков доплачивать комиссионные
Банки предупреждают о необходимости оплатить дополнительные платежи при оформлении сделки по покупке недвижимости в рамках государственной ипотечной программы.
Об этом говорится в статье Экономической правды.
Так, в государственном Укргазбанке сообщили о следующих выплатах:
одноразовая комиссия - 0,5% от суммы кредита;
сбор в Пенсионный фонд - 1% от стоимости квартиры;
услуги оценщика - около 1900 грн;
ежегодное страхование квартиры - 0,26% от ее стоимости;
услуги нотариуса при оформлении сделки - 10,27 тыс грн;
госрегистрация - 3086 грн.
В Приватбанке одноразовая комиссия за выдачу кредита составляет 0,5% от суммы. На страхование квартиры и жизни заемщика ежегодно надо тратить еще по 0,5% от стоимости квартиры и остатка по кредиту, соответственно.
Если застройщик является физическим лицом и в течение года заключал более одного договора купли-продажи недвижимости, то дополнительно необходимо оплатить 5% налога с доходов физических лиц. На практике его уплата ложится на плечи покупателя.
Дополнительные расходы в банке Глобус следующие:
услуги нотариуса - 5-8 тыс грн;
ежегодное страхование квартиры - 1,3% от ее стоимости;
ежегодное страхование от несчастного случае- 1,3% от остатка по кредиту;
услуги оценщика - около 1 тыс грн;
сбор в Пенсионный фонд - 1% от стоимости жилья;
административный сбор - 227 грн.
Подробнее читайте по ссылке: Доступна ли ипотека Зеленского? Как журналисты ЭП брали кредит под 7% и что из этого получилось
Экономическая правда
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