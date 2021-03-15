Все разделы
Укр / Рус

"Ипотека под 7%": банки заставляют заемщиков доплачивать комиссионные

Понедельник, 15 марта 2021, 10:50
 

Банки предупреждают о необходимости оплатить дополнительные платежи при оформлении сделки по покупке недвижимости в рамках государственной ипотечной программы.

Об этом говорится в статье Экономической правды.

Так, в государственном Укргазбанке сообщили о следующих выплатах:

одноразовая комиссия - 0,5% от суммы кредита;

сбор в Пенсионный фонд - 1% от стоимости квартиры;

услуги оценщика - около 1900 грн;

ежегодное страхование квартиры - 0,26% от ее стоимости;

услуги нотариуса при оформлении сделки - 10,27 тыс грн;

госрегистрация - 3086 грн.

В Приватбанке одноразовая комиссия за выдачу кредита составляет 0,5% от суммы. На страхование квартиры и жизни заемщика ежегодно надо тратить еще по 0,5% от стоимости квартиры и остатка по кредиту, соответственно.

Если застройщик является физическим лицом и в течение года заключал более одного договора купли-продажи недвижимости, то дополнительно необходимо оплатить 5% налога с доходов физических лиц. На практике его уплата ложится на плечи покупателя.

Дополнительные расходы в банке Глобус следующие:

услуги нотариуса - 5-8 тыс грн;

ежегодное страхование квартиры - 1,3% от ее стоимости;

ежегодное страхование от несчастного случае- 1,3% от остатка по кредиту;

услуги оценщика - около 1 тыс грн;

сбор в Пенсионный фонд - 1% от стоимости жилья;

административный сбор - 227 грн.

Подробнее читайте по ссылке: Доступна ли ипотека Зеленского? Как журналисты ЭП брали кредит под 7% и что из этого получилось

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

ипотека банки кредит недвижимость жилье

powered by lun.ua
Материалы по теме
Доступна ли ипотека Зеленского? Как журналисты ЭП брали кредит под 7% и что из этого получилось 15 марта 2021, 09:12
Ставки по ипотечным кредитам продолжили снижаться в январе – НБУ 11 марта 2021, 14:30
В правительстве планируют снижать ставки ипотечного кредита 11 марта 2021, 13:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!