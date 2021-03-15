Официальный курс гривни укрепился к доллару и евро
Понедельник, 15 марта 2021, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 15 марта на уровне 27,73 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,08 грн (на 12 марта - 33,17 гривни).
Напоминаем:
12 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,75 гривни.
12 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,71 - 27,73 гривни.
Экономическая правда
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