Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась

12 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,71 - 27,73 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,71 - 27,73 гривни;

Евро - 33,06 - 33,08 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,65 - 27,82 гривни. Евро покупают по 32,87 гривни, продают по 33,22 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,73 - 27,77 гривни, евро - 33,04 - 33,13 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 12 марта на уровне 27,75 гривни.

12 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,75 гривни.

11 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,75 - 27,76 гривни.

11 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,75 гривни.

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 11 марта на уровне 27,70 гривни.

Экономическая правда