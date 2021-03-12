Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась
12 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,71 - 27,73 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,71 - 27,73 гривни;
Евро - 33,06 - 33,08 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,65 - 27,82 гривни. Евро покупают по 32,87 гривни, продают по 33,22 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,73 - 27,77 гривни, евро - 33,04 - 33,13 гривни.
Напомним:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 12 марта на уровне 27,75 гривни.
12 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,75 гривни.
11 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,75 - 27,76 гривни.
11 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,75 гривни.
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 11 марта на уровне 27,70 гривни.
Экономическая правда
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