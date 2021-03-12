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НБУ определил официальный курс гривни на следующую неделю

Пятница, 12 марта 2021, 20:15
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 15 марта на уровне 27,73 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,08 грн (на 12 марта - 33,17 гривни).

Напоминаем:

12 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,75 гривни.

12 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,71 - 27,73 гривни.

Экономическая правда

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