"Центрэнерго" заявил о нестыковках в финотчетности от прошлого руководства

Новое руководство "Центрэнерго" сообщило, что во время внутренней проверки выявило "сомнительный контракт", из-за которого задекларированные положительные результаты компании 2020 года могут "не соответствовать действительности".

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Установлено, что ООО "Юнайтед Энерджи" в конце октября 2020 года заключило договор с ПАО "Центрэнерго" на покупку золошлаков на сумму 840 тысяч гривен, но заплатило не более 3% от суммы контракта, товар не забирало", - сообщили в "Центрэнерго". В то же время, доходы от этого контракта все равно были включены в финансовую отчетность 2020 года.

В компании объясняют, что обнаруженное недополучение средств по указанному договору "может привести к необходимости дисконтирования указанной задолженности по правилам международной финансовой отчетности, что в свою очередь может оказать значительное влияние на конечный финансовый результат предприятия 2020 года".

По информации "Центрэнерго", бывшее руководство направляло в Фонд госимущества (ФГИ) отчеты о положительных финансовых результатов в четвертом квартале 2020 года и по итогам года в целом.

"На "Центрэнерго" выявлены различия в финансовой отчетности, мы должны установить все детали их возникновения, восстановить справедливость и защитить интересы государства, как мажоритарного акционера. Новый менеджмент "Центрэнерго" в сотрудничестве с Фондом продолжает комплексный аудит, в который вовлечена международная компания Baker Tilly", - отметили в ФГИ.

О результатах проверки и новых обстоятельствах дела в "Центрэнерго" будут сообщать и в дальнейшем.

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Напомним

ООО "Юнайтед энерджи" журналисты неоднократно связывали с группой "Приват" Игоря Коломойского. Так, общество перепродавало "Центрэнерго" газ, купленный в том числе по льготной цене в "Укрнафты". Ее контрольный пакет принадлежит "Нафтогаз Украины", а 42% - группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка", в частности Игорю Коломойскому.

Фонд госимущества полностью обновил состав дирекции ПАО "Центрэнерго", назначив 8 топ-менеджеров компании во главе с и.о. гендиректора Юрием Власенко.

Нацкомиссия по тарифам НКРЕКП сообщила о начале расследования нарушений законодательства о функционировании рынка электрической энергии с 29 марта, среди них "Центрэнерго", государственный "Гарпок" и компании "ДТЭК".

"Юнайтед энерджи" обвинило "Центрэнерго" в "манипуляциях на рынке" и заявило, что через суд готово взыскать 148 млн грн долга с ОАО - ранее "Центрэнерго" заявлял о долге этой компании на сумму 725 млн грн.

Экономическая правда





