Выпуск евробондов критически важен для реализации стратегии "Нафтогаза" – набсовет

Основным источником финансирования бизнес-стратегии "Нафтогаза" до 2025 года являются собственные средства, но выпуск евробондов также крайне важен для ее реализации.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд.

"Выпуск еврооблигаций имеет критическое значение для внедрения стратегии. Что означает, что нужны также условия, которые позволят инвесторам принять решение инвестировать в нас", - сказала Споттисвуд.

По ее словам, успех выпуска еврооблигаций зависит от политической стабильности в Украине и от уверенности инвесторов в том, что правительство позволит "Нафтогазу" заработать средства и погасить эти облигации.

Она также выразила надежду, что правительство будет оставлять часть прибыли компании для реализации стратегии.

"Конечно, у нас есть альтернативные планы на случай, если мы не сможем оставить часть прибыли для инвестиций. И если мы не сможем выпустить бонды, то очевидно, что невозможно инвестировать деньги, которых у нас не будет", - добавила Споттисвуд.

По ее словам, если правительство решит оставить ограничение цены на газ для домохозяйств, то оно должно осознать, что такое решение остановит развитие "Нафтогаза" и разрушит возможности для инвестиций.

Глава наблюдательного совета уточнила, что совет уже одобрил стратегию и ее члены присоединялись к работе над ней на различных этапах.

"Мы полностью поддерживаем эту стратегию, считаем очень важной для "Нафтогаза" и решительно призываем к ее выполнению", - заявила Споттисвуд.

По ее словам, "Нафтогаз" еще много работает над планами в сфере зеленой энергетики, в частности определяется, какие направления являются целесообразными для группы, а какие лучше оставить другим компаниям.

"Например, неизвестно, будем ли мы серьезно двигаться в направлении солнечной энергетики. Мы можем, но это не является 100% -ной задачей, потому что там есть другие, более подходящие инвесторы. Солнечная энергетика не относится к нашим сильным сторонам. А вот водородная - наоборот ", - пояснила она.

Напомним:

Группа "Нафтогаз" хочет выделить более 20 млрд долларов в разработку нефтегазовых участков в Украине, из них 7 миллиардов - до 2025 года.

Также в планах НАК выйти на европейский рынок и начать торговлю форвардными физическими и финансовыми продуктами.