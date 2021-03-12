Дело Приватбанка: Апелляция ВАКС оставила Яценко стражу с залогом
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила бывшему заместителю главы правления Приватбанка Владимир Яценко мера пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 52,2 млн грн.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
Отмечается, что Яценко полностью отказали в жалобе на это мероприятие.
"Яценко подозревают в выводе вместе с сообщниками из "Приватбанка" более 136 млн грн на подконтрольную компанию "Ингосстрах".
Другим подозреваемым по этому делу является бывший глава правления "Привата" Александр Дубилет", - говорится в сообщении.
Напомним:
Бывший заместитель главы правления "ПриватБанка" Владимир Яценко после задержания 22 февраля переписал на гражданскую жену и дочь десятки миллионов гривен.
Правоохранители 22 февраля в аэропорту "Борисполь" задержалитоп-фигуранта дела о Приватбанке, который хотел сбежать из Украины.
Бывшие топ-менеджеры национализированного Приватбанка, которые живут в Австрии и Швейцарии, постоянно приезжают в Украину.
В частности, экс-руководитель корпоративного ВИП-бизнеса Приватбанка Владимир Яценко путешествует по маршруту Женева-Вена-Украина.
В начале 2020 года Хозяйственный суд Киева открыл производство по искам ряда экс-топ-менеджеров и экс-акционеров Приватбанка о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены в декабре 2016 года во время национализации банка.
Среди истцов есть и Яценко, владевший миноритарным пакетом акций финучреждения размером 0,3%.
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