Дело Приватбанка: Апелляция ВАКС оставила Яценко стражу с залогом

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила бывшему заместителю главы правления Приватбанка Владимир Яценко мера пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 52,2 млн грн.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Отмечается, что Яценко полностью отказали в жалобе на это мероприятие.

"Яценко подозревают в выводе вместе с сообщниками из "Приватбанка" более 136 млн грн на подконтрольную компанию "Ингосстрах".

Другим подозреваемым по этому делу является бывший глава правления "Привата" Александр Дубилет", - говорится в сообщении.

Напомним:

Бывший заместитель главы правления "ПриватБанка" Владимир Яценко после задержания 22 февраля переписал на гражданскую жену и дочь десятки миллионов гривен.

Правоохранители 22 февраля в аэропорту "Борисполь" задержалитоп-фигуранта дела о Приватбанке, который хотел сбежать из Украины.

Бывшие топ-менеджеры национализированного Приватбанка, которые живут в Австрии и Швейцарии, постоянно приезжают в Украину.

В частности, экс-руководитель корпоративного ВИП-бизнеса Приватбанка Владимир Яценко путешествует по маршруту Женева-Вена-Украина.

В начале 2020 года Хозяйственный суд Киева открыл производство по искам ряда экс-топ-менеджеров и экс-акционеров Приватбанка о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены в декабре 2016 года во время национализации банка.

Среди истцов есть и Яценко, владевший миноритарным пакетом акций финучреждения размером 0,3%.