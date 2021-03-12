В набсовете Нафтогаза рассказали, почему нужно разделить активы Укрнафты

Председательница наблюдательного совета Нафтогаза Клэр Споттисвуд объяснила, что разделение активов Укрнафты позволит Нафтогазу получить полный контроль над своей долей, что избавит компанию ряда связанных проблем.

Об этом она рассказала в интервью Интерфакс-Украина.

Споттисвуд отметила, что наблюдательный совет Нафтогаза полностью поддерживает разделение активов Укрнафты между НАК и миноритарными акционерами. "Нефтяной сегмент - это другой бизнес и управлять им можно отдельно", - добавила она.

По словам руководительницы наблюдательного совета, обвинения в продаже "Укрнафтой" газа и нефти своим миноритарным владельцам по слишком низким ценам справедливы. В то же время она отметила, что проблема заключается "в способе организации государственного аукциона, который позволяет манипулировать ценой", чего сам "Нафтогаз" изменить не может.

"Если мы сможем отделить свою часть" Укрнафты ", разделить бизнес и получить полный контроль над своей долей, то компания станет существенно более прозрачной, а нам не придется иметь дело со всеми этими проблемами", - рассказала Споттисвуд.

Она добавила, что Нафтогаз имеет проблемы с получение финотчетности "Укрнафты" несмотря на то, что является ее мажоритарным владельцем:

"Как по мне, это просто невероятно. Мы не можем получить информацию от компании, где мы - мажоритарный собственник, что означает, что мы не можем ею полноценно управлять или проверять обвинения в ее адрес".

Напомним:

Ранее председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев рассказывал, что без разделения активов "Укрнафты" группа не сможет выйти на IPO, как это предусматривает утвержденная в октябре 2020 году политика собственности "Нафтогаза".

"Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты". Группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка", среди которых в частности Игорь Коломойский - около 42% акций.

Сообщалось, что "Нафтогаз Украины" начал переговоры с миноритарными акционерами ПАО "Укрнафты" о разделении активов компании.