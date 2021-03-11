Представителей Приватбанка не допускают в суд по делу компаний Суркисов

Приватбанк обратился в Верховный Суд с ходатайством о предоставлении возможности представителям банка принять участие в судебном заседании по рассмотрению дела об обжаловании постановления по обеспечению иска компаний-нерезидентов, связанных с братьями Суркисами.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Рассмотрение кассационных жалоб Приватбанка и Кабинета Министров Украины на постановление Печерского районного суда г.. Киева, на основании которой иностранные компании, связанные с семьей Суркисов, пытаются взыскать с банка почти 350 млн долларов США, назначен Верховным Судом на 24 марта 2020 года.

В связи со сложностью дела Верховный Суд решил рассматривать дело в составе коллегии из пяти судей, однако без участия представителей участников дела. Впрочем, Приватбанк обращается в суд с ходатайством о предоставлении возможности представителям банка принять участие в таком судебном заседании", - говорится в сообщении.

"Ходатайство обосновано необходимостью установления кассационным судом при рассмотрении дела обстоятельств, положенных в обоснование ходатайств и заявлений банка, большим количеством процессуальных вопросов, заявленных участниками дела, сложностью дела (самостоятельно подтверждено Верховным Судом), ее резонансом и последствиями для экономики и общества", - добавили в банке.

Напомним:

Приватбанк требует отвода судьи Верховного Суда Сергея Погребного по делу об обжаловании постановления об обеспечении иска компаний-нерезидентов, связанных с братьями Суркисами.

Верховный Суд 8 сентября открыл кассационное производство по жалобе Кабмина и удовлетворил ходатайство Приватбанка, остановив исполнение постановления Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 года до окончания кассационного производства по делу.

Апелляционный суд города Киева постановлением от 20 апреля 2017 года апелляционную жалобу ПАО КБ "ПРИВАТБАНК" оставил без удовлетворения, постановление районного суда - без изменений.

9 февраля 2017 года Печерский суд удовлетворил иск связанных с братьями Суркисами компаний по делу о национализации Приватбанка и постановил взыскать с банка 350 млн долларов.

Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами Приватбанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский - акционеры телеканала "1 + 1", свидетельствует о связи Суркисов с Приватбанком.

У Игоря Суркиса в Приватбанке на счету был 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) - 514 100 000 грн, у Григория Суркиса - 163100000 грн, Марины Суркис (дочь Игоря Суркиса) - 174 500 000 грн , Рахмиля Суркиса (отец братьев Суркисов) - 44800000 грн.

Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами.

Экономическая правда