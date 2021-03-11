"Укравтодор" сделал шаг к строительству концессионного автобана — Шмыгаль

Укравтодор и компания "Автомагистраль-Юг" подписали Меморандум о подготовке предложения о государственно-частном партнерстве в рамках проекта строительства и эксплуатации автодороги Краковец - Броды - Ровно (за исключением участка Северного обхода г. Львов).

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора в Facebook.

"Меморандум предусматривает, что "Автомагистраль-Юг" за свой счет осуществит подготовку предложения об осуществлении государственно-частного партнерства. В частности, речь идет о разработке технико-экономического обоснования реализации проекта", - говорится в сообщении.

"Подписание Меморандума позволит нам уже в ближайшее время объявить открытый конкурс по отбору частного инвестора для строительства маршрута Краковец - Броды - Ровно. Это должна быть современная дорога европейского уровня, которая будет соединять столицу Украины с крупнейшими городами Европы", - заявил глава Укравтодора Александр Кубраков.

В Укравтодоре отметили, что для строительства участка Северного обхода г. Львов в этом году будет проведен открытый международный тендер в соответствии с правилами и принципами МФО в рамках сотрудничества с ЕБРР и Европейским инвестиционным банком.

"Обход Львова вместе с новопостроенной дорогой Краковец - Броды - Ровно создадут новый транспортный коридор международного значения", - добавили в ведомстве.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, правительство готово максимально способствовать реализации масштабных дорожных инфраструктурных проектов, которые будут стимулировать экономическое развитие регионов.

"Использование механизма государственно-частного партнерства позволит активнее привлекать инвестиции в развитие качественной дорожной сети в Украине. Это продолжение реализации наиболее масштабной и комплексной за всю историю независимости программы президента "Большая стройка".

Строительство дорожных путей с привлечением частного инвестора позволит не только создавать новые рабочие места и способствовать экономическому развитию, это позволит сделать дороги комфортными и безопасными для украинцев в ​​долгосрочной перспективе", - заявил премьер.

Он также выразил надежду, что через несколько лет Киев как столица Украины будет соединена со странами ЕС современной автомобильной дорогой первой категории.

Напомним:

В Украине планируют реализовать государственно-частное партнерство на шести участках дорог, которые представили потенциальным инвесторам.

Криклий уточнил, что речь идет о дорогах Харьков-Днепр-Запорожье (M-29, M-04, M-18); Борисполь-Полтава (М-03); Херсон-Николаев (М-14); Киев-Житомир-Ровно (М-06); Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19); Днепр-Кривой Рог-Николаев (M-04, H11).

По его словам, эти автодороги соединяют 10 областей Украины, и более 12 млн жителей смогут на себе ощутить улучшение дорожной инфраструктуры.

Экономическая правда