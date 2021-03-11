У Фирташа прокомментировали иск о банкротстве от "Черкассыоблэнерго"

Черкасский "Азот", конечным бенефициаром которого является Дмитрий Фирташ, не согласен с иском "Черкассыоблэнерго" о банкротстве предприятия и заявил о готовности "отстаивать свою правоту в судах".

Об этом говорится в пресс-релизе "Азота".

Компания сообщила, что иск не повлияет "на текущую операционную деятельность предприятия ... Все 100% контрактов будут выполнены". В то же время в "Азоте" заявили, что будут отстаивать свою позицию в судах, "поскольку ранее Фонд государственного имущества в одностороннем порядке заблокировал действие целого ряда мировых соглашений между "Черкассыоблэнерго" и "Азотом". По этим мировыми соглашениями погашались долги предприятия, говорят в пресс-службе.

В ЧАО "Азот" также утверждают, что "Черкассыоблэнерго" задолжало ему более 600 млн грн. Предприятие считает, что "способы, сроки и порядок погашения задолженности могут быть определены ... исключительно за переговорным столом", а давление является "деструктивным с точки зрения перспектив решения проблемы".

"Наша компания готова к данному [судебному] спору, однако мы вынуждены констатировать, что такой подход значительно снижает шансы урегулирования имеющегося долга в перспективе ближайших нескольких лет", - подытожили в "Азоте".

Напомним:

ПАО "Черкассыоблэнерго" в судебном порядке начало процедуру банкротства ЗАО "Азот" и начало взыскании с предприятия суммы штрафных санкций, "Азот" задолжал почти 2 млрд грн.

Экономическая правда