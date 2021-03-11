Cостояние Уоррена Баффета достигло 100 миллиардов долларов

Состояние 90-летнего американского инвестора Уоррена Баффета впервые достигло 100 млрд долларов - таким образом он стал членом эксклюзивного клуба бизнесменов, чье состояние превышает 100 млрд долл.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что состояние Баффета выросли благодаря росту акций его финансового холдинга Berkshire Hathaway - в этом году цена акций выросла на 15%, превысив 400 тыс долларов за акцию

"Состояние Баффета, который считается самым успешным инвестором в мире, только сейчас достигло 100 млрд долларов. Все потому, что он отдал миллиарды своего состояния на благотворительность.

Баффет является соучредителем кампании Giving Pledge, которая поощряет миллиардерскую филантропию", - пишет ВВС.

Berkshire Hathaway является одним из инвесторов IBM, Apple и других технологических компаний, акции которых во время пандемии выросли.

Отмечается, что Баффет стал шестым миллиардером с состоянием в 100 млрд долларов - после Джеффа Безоса, Илона Маска, Билла Гейтса, Бернара Арно и Марка Цукерберга (по данным Bloomberg Billionaires Index).

Напомним:

Ранее инвестиционная компания одного из богатейших людей мира, американского миллиардера Уоррена Баффета объявила о продаже газетной империи за 140 млн долларов.

Экономическая правда