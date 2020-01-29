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Уоррен Баффет продає свою газетну імперію за 140 мільйонів доларів

Середа, 29 січня 2020, 19:04
 

Інвестиційна компанія однієї з найбагатших людей світу, американського мільярдера Уоррена Баффета оголосила про продаж газетної імперії за 140 мільйонів доларів.

Про це повідомляє The New York Times.

"Інвестиційна компанія Berkshire Hathaway оголосила у середу, що погодилась продати 31 газету за 140 мільйонів доларів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що покупець - видавництво Lee Enterprises, яке керувало діяльністю газетної імперії протягом останніх 18 років.

Серед газет, які продаються, зокрема, - The Buffalo News та The Richmond Times-Dispatch.

"У нас не було зацікавленості у продажу групи кому-небудь ще з однієї простої причини: ми вважаємо, що Lee Enterprises найкраще справляється з проблемами галузі", - йдеться у заяві Баффета.

Рішення про продаж газетного бізнесу Баффет прийняв через падіння доходів від реклами.

Повідомляється, що Berkshire Hathaway позичить Lee Enterprises 576 млн доларів під 9% річних, частина з яких видавець витратить на покупку газетного бізнесу Баффета.

Уоррен Баффет посідає третє місце в рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes - його статки оцінюються в 89.1 млрд доларів.

Економічна правда

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медіа Баффет

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