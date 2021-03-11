УЗ продлевает до 19 марта ограничения продажи билетов в "красных зонах"

В "Укрзализныце" заявили, что ограничение продажи билетов, а также высадки и посадки пассажиров, следующих из/в Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую и Закарпатскую области, будут действовать до 19 марта включительно.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что ограничения отменят по факту официального выхода регионов из статуса "красных зон" согласно решению Минздрава.

В УЗ добавили, что готовы к назначению специальных рейсов по представлению облгосадминистраций для безопасной транспортировки людей с соблюдением всех карантинных требований.

Напомним:

"Укрзализныця" готова увеличивать количество специальных рейсов в карантинные "красные" зоны Украины, чтобы пассажиры смогли безопасно вернуться домой.

8 березня "Укрзализныця" сообщила, что открыла продажу билетов на специальные рейсы в направлении и из Закарпатья, которое находится в "красной" зоне карантина.

Экономическая правда