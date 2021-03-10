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Состояние Маска за сутки увеличилось на 25 миллиардов долларов – Bloomberg

Среда, 10 марта 2021, 14:30
 

Cостояние Илона Маска за сутки выросло на рекордную сумму - 25 млрд долларов на фоне 20% роcта акций Tesla во вторник после трехнедельного падения.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска теперь оценивают в 174 млрд долларов - он второй в рейтинге богачей после основателя Amazon Джеффа Безоса (180 млрд долларов).

Как пишет агентство, во вторник после трехнедельного падения выросли акции и других компаний из технологического сектора - на фоне этого Безос заработал 6 млрд долл (состояние выросло до 180 млрд долл).

На третьем месте в рейтинге богачей от Bloomberg - сооснователь Microsoft Билл Гейтс (137 млрд долл).

Напомним:

Акции Tesla в понедельник 22 февраля снизились на 8,6% - вследствие этого состояние Илона Маска сократилось на 15,2 млрд долларов и он опустился на второе место в рейтинге самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires Index.

Экономическая правда

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Маск Tesla деньги

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