Після твітів про біткоїн статки Маска за день скоротились на 15 млрд доларів

Акції Tesla у понеділок знизились на 8,6% - унаслідок цього статки Ілона Маска скоротились на 15,2 млрд доларів і він опустився на друге місце у рейтингу найбагатших людей світу .

Про це повідомляє Bloomberg.

Статки Маска оцінюють в 183 млрд доларів, статки засновника Amazon Джеффа Безоса, який очолює рейтинг - в 186 млрд доларів.

Замикає топ-3 співзасновник Microsoft Білл Гейтс - 135 млрд доларів.

Зазначається, що найбільше з вересня падіння акцій Tesla частково спричинене коментарями Маска у вихідні, що ціни на криптовалюти біткоїн та Ethereum є завищеними.

"Маск опублікував свій твіт про вартість криптовалют через 2 тижні після того, як Tesla оголосила, що інвестувала 1,5 млрд доларів у біткоїни", - йдеться у повідомленні.

При цьому, вартість біткоїна, яка за останній рік зросла на 400%, 23 лютого опустилася нижче 50 тисяч доларів за монету. Ще 21 лютого біткоїн коштував вище 57 тисяч доларів.

Нагадуємо:

9 лютого стало відомо, що компанія Ілона Маска Tesla купила криптовалюти Bitcoin на 1,5 млрд доларів. Тоді це викликало зростання ціни криптовалюти, яка незабаром встановлювала новий рекорд.

Економічна правда