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Корбан стал совладельцем сети магазинов "Цитрус"

Понедельник, 1 марта 2021, 19:55
 

Бизнесмен и политик Геннадий Корбан стал владельцем 50% акций компании "ЗТ-ИНВЕСТ", которой принадлежат торговые марки и логотипы сети магазинов техники и электроники "Цитрус".

Об этом свидетельствует информация в системе Youcontrol.

Доля Корбана в уставном капитале компании составляет 801,5 тыс грн.

Ранее обладателем пакета акций, которые выкупил Корбан, был сооснователь сети Дмитрий Зинченко. Остальные 50% принадлежат Григорию Топалу. 

Ранее между совладельцами произошел конфликт. В 2020 году Зинченко заявил о попытке рейдерского захвата компании, обвинив в этом Топала.

Напоминаем:

Корбан возглавлял политическую партию УКРОП (Украинское объединение патриотов).

После назначения олигарха Игоря Коломойского главой Днепропетровской облгосадминистрации в 2014 году Корбан был его заместителем.

С именем Корбана связано скандальное строительство жилого комплекса в Протасовом Яру в Киеве.

Экономическая правда

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