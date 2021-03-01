Корбан стал совладельцем сети магазинов "Цитрус"
Бизнесмен и политик Геннадий Корбан стал владельцем 50% акций компании "ЗТ-ИНВЕСТ", которой принадлежат торговые марки и логотипы сети магазинов техники и электроники "Цитрус".
Об этом свидетельствует информация в системе Youcontrol.
Доля Корбана в уставном капитале компании составляет 801,5 тыс грн.
Ранее обладателем пакета акций, которые выкупил Корбан, был сооснователь сети Дмитрий Зинченко. Остальные 50% принадлежат Григорию Топалу.
Ранее между совладельцами произошел конфликт. В 2020 году Зинченко заявил о попытке рейдерского захвата компании, обвинив в этом Топала.
Напоминаем:
Корбан возглавлял политическую партию УКРОП (Украинское объединение патриотов).
После назначения олигарха Игоря Коломойского главой Днепропетровской облгосадминистрации в 2014 году Корбан был его заместителем.
С именем Корбана связано скандальное строительство жилого комплекса в Протасовом Яру в Киеве.
Экономическая правда
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