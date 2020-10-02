Суд скасував дозвіл на забудову Протасового яру

Суд визнав протиправним та скасував дозвіл на будівництво у Протасовому яру житлово-офісно-торговельного комплексу з готелем та паркінгом , що видали компаніям "Дайтона груп" та "Індбуд" .

Про це повідомляють Наші Гроші з посиланням на рішення Окружного адмінсуду м. Києва від 25 вересня.

Суд встановив, що 17 січня 2012 року ТОВ "Бора" і Київрада уклали договір оренди ділянки площею 2,79 га на вул. М. Амосова для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-офісно-торговельного комплексу з готелем та паркінгом.

У договорі оренди 2012 року сторони посилаються, зокрема, на рішення Київради 2007 року, у якому передбачалося внесення змін до Генплану, а саме: перевести ділянку з території зелених насаджень до території житлової та громадської забудови.

6 червня 2018 року ТОВ "Бора" передала ділянку в суборенду ТОВ "Дайтона Груп".

28 липня 2020 року Київрада визнала рішення Київради 2007 року в частині внесення змін в Генплан таким, що не відповідає інтересам територіальної громади міста Києва. Ділянку площею 3,15 га на вул. Миколи Амосова у парку відпочинку Протасів Яр включено до переліку озеленених територій загального користування столиці.

Тобто, вказує суд, рішенням Київради земельну ділянку, на виконання будівельних робіт на якій отримано дозвіл "Дайтоною", віднесено до території зелених насаджень загального користування та виключено з території житлової і громадської забудови, що виключає можливість здійснення на ній будівництва житлово-торговельного комплексу з паркінгом.

Також суд вказав, що для проведення будівельних робіт в зонах охорони пам’яток, історичних ареалів населених місць чинним законодавством передбачено необхідність отримання дозволу в Мінкультури.

Позов про скасування дозволу на будівництво подали Роман Ратушний і Євген Самунджан, представник позивача – Євгенія Закревська.

Як повідомлялося, у Протасовому Яру ТОВ "Дайтона Груп" має намір збудувати ЖК Tourbillon.

ТОВ "Дайтона Груп" пов’язане із керівником дніпропетровської організації партії "УКРОП" Геннадієм Корбаном.

Керівником ТОВ "Бора" є Олександр Сліпко, що діяв як представник Вадима Столара по довіреності при купівлі для останнього будинку та ділянки у Києві.







