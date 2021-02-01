За перший місяць року держбюджет перевиконали на 6,5%

За січень 2021 року до бюджету надійшло 57,6 млрд грн, що на 6,5% понад плану, найбільше перевиконали податкові надходження.

Про це повідомляє Урядовий портал.

З надходжень, які контролюються податковою, бюджет отримав 33,3 млрд грн (111,4% від плану), 13 млрд грн було спрямовано на відшкодування ПДВ.

Так, найбільше план перевищили надходження з податку на додану вартість (+2,9 млрд). Як зазначають у Мінфіні, зокрема, на це вплинуло пожвавлення споживчого попиту у січні.

Надходження до загального фонду держбюджету митних платежів становили 22,1 млрд грн, або 100,4% від розпису січня. З них майже 20,5 млрд грн - надходження з ПДВ, 1,5 млрд грн – ввізного мита.

Водночас, видатки виконані лише на 84,2% на 68 млрд грн. "При цьому соціальні видатки, видатки на оборону, на обслуговування боргу та субвенції і дотації місцевим бюджетам повністю профінансовано відповідно до розпису на підставі платіжних доручень", - зазначають у відомстві.

Дефіцит становив 4,9 млрд грн, за загальним фондом - 10,3 млрд грн.

Фактичні державні запозичення до загального фонду становили 36,9 млрд грн, або 71,3% від запланованих на цей період. Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 36,9 млрд грн, зокрема в іноземній валюті 1,4 млрд грн (48,2 млн дол).

На погашення держборгу у січні спрямували 23,6 млрд грн (99,2% плану), ще 5,7 млрд грн використали на обслуговування боргу (96,2% плану).

Нагадаємо:

Доходи державного бюджету у 2020 році на 9 млрд грн перевищили план та становили 1,076 трлн грн, дефіцит держбюджету - 217,1 млрд грн.

Економічна правда