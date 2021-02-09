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Биткоин продолжает бить исторические максимумы

Вторник, 9 февраля 2021, 10:10
 

На фоне новостей о покупке компанией изобретателя Илона Маска Tesla криптовалюты Bitcoin на 1,5 миллиарда долларов ее стоимость продолжает устанавливать новые рекорды.

Об этом говорится в данных криптовалютной биржи Coindesk.

По состоянию на 10:10 9 февраля один биткоин стоит 47 763 (+21,71% за сутки).

Об инвестициях в биткоины Tesla сообщила в раскрытии информации для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Tesla также отметила, что "в ближайшем будущем" планирует начать принимать биткоины в качестве формы оплаты за свои продукты.

"В январе 2021 года мы обновили свои правила, касающиеся инвестирования, чтобы обеспечить больше гибкости в дальнейшей диверсификации и максимизации прибыли от средств, которые не нужны нам для поддержания достаточного уровня ликвидности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Tesla в рамках этих правил может инвестировать часть таких средств в цифровые активы, золото, обеспеченные золотом ETF и другие инструменты.

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