В январе рынок электромобилей сократился на 21% – ассоциация

Украинцы в январе 2020 года купили и зарегистрировали 502 электромобиля - это на 21% меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщат ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Из общего количества 469 шт. - легковые электромобили, 33 - коммерческие.

При этом, доля новых авто на январском рынке составила почти 10% - против 6% в 2020 году.

Отмечается, что самым популярным легковым авто на рынке электрокаров стал Chevrolet Bolt (133 авто), который обогнал многолетнего лидера Nissan Leaf (107).

Далее в топ-5 представители марки Tesla: Model 3 - 34 шт., Model S - 24 шт. и Model X - 21 шт.

"В коммерческом сегменте рынка новыми были только 2 автомобиля и оба модели MAN eTGE. Наиболее востребованным автомобилем среди коммерческих машин на аккумуляторных источниках питания остается Renault Kangoo Z.E (26 авто)", - говорится в сообщении.

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Экономическая правда