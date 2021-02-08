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За полгода "Укргазбанк" выдал ипотечных кредитов на 450 миллионов

Понедельник, 8 февраля 2021, 12:15
 

С июля 2020 года "Укргазбанк" выдал украинцам более 450 млн грн на приобретение собственного жилья, каждый второй кредит выдан по ставке ниже 10% годовых.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"За 7 месяцев больше всего недвижимости было профинансировано именно на вторичном рынке, а это - 461 кредит на сумму более 371 млн грн. За этот же период на первичном рынке было выдано 87 кредитов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что срок кредитования - от 1 до 20 лет. Ставка 9,9% - фиксированная на первые два года, на следующие 18 лет она также фиксированная и составляет 12,99%.

Условия от "Укргазбанка", которые действуют на приобретение жилья на вторичном рынке:

• минимальный собственный взнос от 30% от стоимости недвижимости;
• кредит до 5 млн грн;
• отсутствие каких-либо ограничений, штрафных санкций за досрочное погашение кредита;
• удобный способ погашения.

Оформить такой кредит можно во всех отделениях "Укргазбанка".

Напомним:

Правительство утвердило постановление о "Доступной ипотеке": ставку по кредитам определили в пределах 7% годовых.

16 ноября Кабмин поручил Минфину обеспечить создание частного акционерного общества "Украинская финансовая жилищная компания" для внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан жильем и рефинансирования ипотечных кредитов.

Экономическая правда

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Укргазбанк жилье ипотека

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