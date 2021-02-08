Курс валют на 8 февраля: межбанк, "черный" и наличный рынки

8 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,72 - 27,74 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,67 - 27,69 гривни;

Евро - 33,28 - 33,29 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,67 - 27,90 гривни. Евро покупают по 33,06 гривни, продают по 33,49 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,83 - 27,91 гривни, евро - 33,30 - 33,47 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 8 февраля на уровне 27,77 гривни.

5 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,77 - 27,79 гривни.

5 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,72 - 27,74 гривни.

Экономическая правда