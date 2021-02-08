Курс валют на 8 февраля: межбанк, "черный" и наличный рынки
8 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,72 - 27,74 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,67 - 27,69 гривни;
Евро - 33,28 - 33,29 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,67 - 27,90 гривни. Евро покупают по 33,06 гривни, продают по 33,49 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,83 - 27,91 гривни, евро - 33,30 - 33,47 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 8 февраля на уровне 27,77 гривни.
5 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,77 - 27,79 гривни.
5 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,72 - 27,74 гривни.
Экономическая правда
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