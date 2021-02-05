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Гривня ослабла к евро на закрытии межбанка

Пятница, 5 февраля 2021, 17:24
 

5 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,72 - 27,74 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,72 - 27,74 гривни;

Евро - 33,31 - 33,34 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,73 - 27,94 гривни. Евро покупают по 33,07 гривни, продают по 33,49 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,87 - 27,90 гривни, евро - 33,27 - 33,37 гривни.

Напоминаем:

5 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,77 - 27,79 гривни.

4 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,94 - 27,96 гривни.

4 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,84 - 27,86 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 4 февраля на уровне 27,99 гривни.

3 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,94 - 27,96 гривни.

Экономическая правда

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