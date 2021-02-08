Криптовалюта Dogecoin бьет рекорды после твитов Маска и Снуп Догга

Dogecoin, насмешливая криптовалюта с изображением собаки сиба-ину в качестве талисмана, достигла рекордной отметки 8 февраля после того, как миллиардер Илон Маск, рэпер Снуп Догг и басист Kiss Джин Симмонс написали об этом в Twitter.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным платформы CoinGecko, стоимость токена поднялась до пика в размере 8,2 цента при рыночной капитализации 10,5 млрд долларов. Монета вошла в десятку криптовалют по рыночной стоимости.

Маск, самый богатый человек в мире, в последнее время несколько раз писал в Твиттере о Dogecoin.

Snoop Dogg прикрепил твит со словом "Snoop Doge".

Симмонс, участник американской рок-группы Kiss, рассказал, сколько люди могли бы заработать, если бы купили Dogecoin раньше.

Выступая 1 февраля в социальном аудио-приложении Clubhouse, Маск сказал , что поддерживает биткойн и считает, что это "хорошо". Он добавил, что его комментарии к Dogecoin были шутками.