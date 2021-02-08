Гривня укрепилась к доллару и евро
Понедельник, 8 февраля 2021, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 8 февраля на уровне 27,77 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,28 грн (на 5 февраля - 33,45 гривни).
Напоминаем:
5 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,77 - 27,79 гривни.
5 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,72 - 27,74 гривни.
Экономическая правда
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