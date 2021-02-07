Герус: на аварийном ремонте находится 9 энергоблоков
Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус заявил, что по состоянию на 12 часов 7 февраля в объединенной энергосистеме в аварийном ремонте находится 9 энергоблоков.
Об этом он написал в telegram.
Из них:
- 7 энергоблоков на ТЭС группы компаний ДТЭК (4 блока Криворожская ТЭС, по одному блоку на Приднепровской, Ладыжинской и Добротворской ТЭС)
- 1 энергоблок Славянськои ТЭС (Донбассэнерго)
- 1 энергоблок Вуглегирськои ТЭС (Центрэнерго)
По его словам, еще 6 блоков находятся вне работы по причине отсутствия топлива.
"Несмотря на сложности, вызванные нерабочим состоянием некоторых энергоблоков, диспетчеры Укрэнерго балансирующие энергосистему, всем потребителям стабильная и бесперебойная подача электроэнергии", - отметил нардеп.
Напоминаем:
Ранее Герус заявил, что на электростанциях группы компаний ДТЭК аварийно остановлено два энергоблока.
ДТЭК Запорожская ТЭС отключилась от энергосистемы из-за замыкания на подстанции "Луч" Запорожьеоблэнерго.
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