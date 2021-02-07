Герус: на аварийном ремонте находится 9 энергоблоков

Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус заявил, что по состоянию на 12 часов 7 февраля в объединенной энергосистеме в аварийном ремонте находится 9 энергоблоков.

Об этом он написал в telegram.

Из них:

- 7 энергоблоков на ТЭС группы компаний ДТЭК (4 блока Криворожская ТЭС, по одному блоку на Приднепровской, Ладыжинской и Добротворской ТЭС)

- 1 энергоблок Славянськои ТЭС (Донбассэнерго)

- 1 энергоблок Вуглегирськои ТЭС (Центрэнерго)

По его словам, еще 6 блоков находятся вне работы по причине отсутствия топлива.

"Несмотря на сложности, вызванные нерабочим состоянием некоторых энергоблоков, диспетчеры Укрэнерго балансирующие энергосистему, всем потребителям стабильная и бесперебойная подача электроэнергии", - отметил нардеп.

Напоминаем:

Ранее Герус заявил, что на электростанциях группы компаний ДТЭК аварийно остановлено два энергоблока.

ДТЭК Запорожская ТЭС отключилась от энергосистемы из-за замыкания на подстанции "Луч" Запорожьеоблэнерго.