Шмыгаль обсудил с представителями правительства Германии реформы угольного сектора

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел видеоконференцию с представителями Федерального министерства экономики и энергетики Германии по реформированию угольного сектора и трансформации угледобывающих регионов.

Об этом сообщает Правительственный портал.

По словам премьер-министра, сейчас разрабатывается программа по постепенному отказу от использования угля на период до 2030 года.

Он добавил, что на сегодня в Украине есть 61 угольный регион. Это моногорода, которые привязаны к единому предприятия, угольной шахты или станции.

"Все эти регионы имеют старую инфраструктуру 60-80 годов прошлого века. Истощение, закрытие шахт и постепенное стратегическое закрытия угольной промышленности в целом в будущем создавать социальную напряженность. Надо делать ряд стратегических шагов, чтобы социально обеспечить людей в этих регионах ", - подчеркнул Шмыгаль.

Сообщается, что подготовлено две шахты - в Донецкой и Львовской области для реализации совместных пилотных проектов. Они должны продемонстрировать результаты трансформации, чтобы мы могли их распространить на другие угольные регионы, отметил премьер.

Спецуполномоченный правительства Германии по трансформации угольных регионов Украины Станислав Тиллих отметил, что Германия готова в рамках энергетического партнерства с Украиной сопровождать процесс трансформации угольных регионов.

Напоминаем:

Согласно проекту Концепции трансформации угольной отрасли, все убыточные шахты Украины закроют в течение 10 лет, а в ближайшие годы минимизируют дотирование угольных предприятий из бюджета.