Уруский рассказал, когда подадут кандидатуру на главу Госкосмоса
Вицепремьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что кандидатуру главы Государственного космического агентства Украины представят на рассмотрение Кабмина в ближайшее время.
Об этом Уруский сказал в комментарии Укринформу.
"Предложение по кандидатуре главы Государственного космического агентства будет представленов ближайшее время - после утверждения протокола собеседования и проведение спецпроверки предложенного лица", - пояснил министр.
По словам Уруского, он уже определился с возможной кандидатурой, но окончательное решение - за правительством.
Отметим, что сейчас идет конкурсный отбор на должность главы ГКАУ. И.о. главы Госкосмоса является Михаил Лев.
Напомним:
Кабинет министров 17 ноября 2020 года уволил председателя Государственного космического агентства Владимира Усова.
Владимир Усов оспаривает свое увольнение с должности главы Государственного космического агентства Украины.
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