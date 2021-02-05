Уруский рассказал, когда подадут кандидатуру на главу Госкосмоса

Вицепремьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что кандидатуру главы Государственного космического агентства Украины представят на рассмотрение Кабмина в ближайшее время.

Об этом Уруский сказал в комментарии Укринформу.

"Предложение по кандидатуре главы Государственного космического агентства будет представленов ближайшее время - после утверждения протокола собеседования и проведение спецпроверки предложенного лица", - пояснил министр.

По словам Уруского, он уже определился с возможной кандидатурой, но окончательное решение - за правительством.

Отметим, что сейчас идет конкурсный отбор на должность главы ГКАУ. И.о. главы Госкосмоса является Михаил Лев.

Напомним:

Кабинет министров 17 ноября 2020 года уволил председателя Государственного космического агентства Владимира Усова.

Владимир Усов оспаривает свое увольнение с должности главы Государственного космического агентства Украины.