Все разделы
Укр / Рус

Уруский рассказал, когда подадут кандидатуру на главу Госкосмоса

Пятница, 5 февраля 2021, 19:55
 

Вицепремьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что кандидатуру главы Государственного космического агентства Украины представят на рассмотрение Кабмина в ближайшее время.

Об этом Уруский сказал в комментарии Укринформу.

"Предложение по кандидатуре главы Государственного космического агентства будет представленов ближайшее время - после утверждения протокола собеседования и проведение спецпроверки предложенного лица", - пояснил министр.

По словам Уруского, он уже определился с возможной кандидатурой, но окончательное решение - за правительством.

Отметим, что сейчас идет конкурсный отбор на должность главы ГКАУ. И.о. главы Госкосмоса является Михаил Лев.

Напомним:

Кабинет министров 17 ноября 2020 года уволил председателя Государственного космического агентства Владимира Усова.

Владимир Усов оспаривает свое увольнение с должности главы Государственного космического агентства Украины.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Минпромполитики космическая отрасль Кабмин

powered by lun.ua
Материалы по теме
В Раде начали сбор подписей за отставку главы Минстратегпрома Уруского 2 февраля 2021, 18:15
У Минстратегпрома появился официальный сайт 25 января 2021, 15:20
Минстратегпром хочет получить в управление разработчика титана 18 января 2021, 13:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!