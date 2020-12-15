Уволенный глава Государственного космического агентства пошел в суд

Скрытые за "фасадом". Кто на самом деле владеет строительным бизнесом в Киеве Многие строительные компании в столице записывают на номинальных владельцев – офшоры, родственников или подчиненных. Какие известные бизнесмены за ними скрываются и почему они это не афишируют? (укр)

Бюджетный кризис настиг Украину: средств на незащищенные расходы уже нет Из-за невозможности привлечь кредитные средства правительство вынуждено остановить финансирование незащищенных расходов за более чем месяц до конца года. Удастся ли Украине справиться с бюджетным кризисом? (укр)