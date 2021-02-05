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Нацбанк купил на межбанке 90 миллионов долларов на этой неделе

Пятница, 5 февраля 2021, 19:00
 

Нацбанк в период с 1 по 5 февраля 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 90 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Регулятор в этот период не совершал операций по продаже валюты.

С 90 млн долларов, 20 млн долларов Нацбанк приобрел по принципу выбора наилучшей цены, еще 70 млн долларов - по единому курсу.

Напомним:

Нацбанк вторую неделю подряд (25 - 29 января) удерживается от интервенций на межбанковском валютном рынке.

В течение 18 - 22 января Нацбанк не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.

В течение 11 -16 января Нацбанк выкупил на рынке 20 млн долларов.

Нацбанк в период с 4 по 6 января 2021 купил на межбанке 20 млн долларов и продал столько же.

Экономическая правда

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