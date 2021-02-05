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Минюст будет продавать на аукционах имущество бывших тюрем

Пятница, 5 февраля 2021, 14:35
 

Минюст совместно с Фондом госимущества начинает спецпроект в рамках приватизации - продажу имущества бывших тюрем: одним из первых объектов, которые выставят на аукцион, станет Ирпенский исправительный центр (№132).

Об этом сообщают пресс-служба Минюста и пресс-служба Фонда госимущества.

"Объектами приватизации станет имущество нефункционирующих учреждений исполнения наказаний, которые находятся на этапе консервации. За полученные средства государство сможет построить новые исправительные учреждения европейского типа", - говорится в сообщении.

"Одним из первых объектов, который будет выставлен на прозрачный аукцион, станет Ирпенский исправительный центр (№132).

Неработающее учреждение, где раньше удерживали заключенных, расположено в центре Коцюбинского - анклаве Святошинского района Киева. Оно имеет 8,3 га земельных участков и здания общей площадью 27830,6 м²", - добавили в ведомстве.

Также готовится к продаже имущество Львовской исправительной колонии №48 и Южной исправительной колонии №51.

Напомним:

Аукционы по продаже тюрем, которые были анонсированы Минюстом в августе 2020 года, начнутся в этом месяце, в феврале.

Экономическая правда

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Минюст приватизация Фонд госимущества

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