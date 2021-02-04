Украина должна перейти на ядерное топливо из США - Витренко

Украина должна полностью заменить российское ядерное топливо на американское, а интеграция с европейским энергорынком может произойти до 2023 года.

Об этом рассказал и.о. министра энергетики Юрий Витренко во время презентации Национальной экономической стратегии-2030, сообщает Интерфакс-Украина.

Он также отметил необходимость интеграции энергосистемы Украины с европейской и допустил, что это может произойти раньше 2023 года.

"Мы хотим сделать это, по крайней мере, в 2023 году, может, раньше", - сказал Витренко.

По словам главы Минэнерго, интеграция с европейским рынком – "это интеграция с ликвидным рынком с честными правилами и эффективной конкуренцией, к которым стремится Украина".

"Честно скажу, без такой интеграции нам не достичь того уровня конкуренции, к которому мы стремимся, поскольку та концентрация, которую мы видим на рынке, и целостность игроков вряд ли позволяет на это рассчитывать", – отметил он.

Напомним:

Westinghouse Electric Company и НАЭК "Энергоатом" 30 сентября подписали контракт на поставку ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440 Ровенской АЭС.