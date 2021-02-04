В 2020 году оборот наличных в кассах банков сократился – НБУ

В 2020 году объем поступлений наличных денег в кассы банков составил 2,12 млрд грн - это на 7,2% меньше, чем в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

В Нацбанке отметили, что 2,25 млрд грн - объем выдачи наличных из касс банков - на 2,2% меньше, чем в 2019 году.

"В топ-3 кассовых операций по выдаче наличных попали (% от общего объема расходов):

по операциям клиентов с использованием платежных карт - 75,1%;

для подкрепления операторов почтовой связи - 5,9%;

для приобретения иностранной валюты у клиентов - 6,3%.

При этом, крупнейшими источниками поступлений наличных в банки стали (% от общего объема расходов):

операции клиентов с использованием платежных карточек - 34,7%;

торговая выручка - 34,7%;

выручка от всех видов услуг - 9,6%;

поступления от продажи иностранной валюты - 5,5%.

Напомним:

В течение 2020 года объем наличных денег в обращении в Украине увеличился на треть, или на 133,4 млрд грн и составляет 558,5 млрд грн.

Экономическая правда