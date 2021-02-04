Владелец ОККО рассказал, зачем приобрел нефтеперевалку Курченко

Группа ОККО приобрела Херсонский нефтеперевалочный комплекс с целью развития инфраструктуры для хранения горючего.

Об этом написал владелец концерна "Галнафтогаз", АЗС которого работают под брендом ОККО, Виталий Антонов на своей странице в Facebook.

"ОККО уже давно не просто сеть, которая занимается реализацией горючего и товаров через магазины на АЗК. Мы поставляем нефтепродукты крупным и малым оптом, предоставляем услуги по хранению и транспортировке нефтепродуктов, по экспертизе качества топлива. Именно поэтому компания активно развивает собственную логистическую инфраструктуру, в том числе инвестирует в модернизацию собственных нефтебаз", - написал Антонов.

По его словам, новые портовые мощности будут способствовать созданию "мощной" логистической базы для обеспечения топливом юга и востока Украины.

"С этим активом логистика для нас стала более эффективной и мобильной. Кроме того, - прямой доступ к средиземноморскому рынку, то есть речь идет о диверсификации источников поставок топлива", - отметил бизнесмен.

В дальнейшем планируется провести модернизацию нефтеперевалки. Объем инвестиций - до 3 миллионов долларов, сообщил Антонов.

По его словам, компания владеет десятью собственными нефтебазами, газонаполнительной станцией во Львовской области и девятнадцатью лабораториями контроля качества нефтепродуктов.

Напоминаем:

В январе Антимонопольный комитет разрешил "Концерну "Галнафтогаз" (группа "OKKO") получить контроль над "Нефть-Трансшипмент" (ранее ООО "Варуна-Вест"), которая стала владельцем недвижимого имущества Херсонского нефтеперевалочного комплекса, проданного в декабре 2019 года.

Победитель аукциона по продаже Херсонского нефтеперевалочного комплекса заплатил 200 млн гривен и торги официально признали состоявшимися.

Ранее сообщалось, что агентство по розыску и менеджменту активов передало Херсонский нефтеперевалочный комплекс, который ранее принадлежал Сергею Курченко, в управление неизвестной компании "Вествайт трейд", которая имеет признаки фиктивности.

Осенью 2014 года Приморский суд Одессы в рамках уголовного производства по делу Сергея Курченко передал Херсонский нефтеперевалочный комплекс в качестве вещественного доказательства в оперативное управление государственному "Предприятию по обеспечению нефтепродуктами".

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Экономическая правда