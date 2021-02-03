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Аукционы по продаже тюрем начнутся в феврале - Малюська

Среда, 3 февраля 2021, 20:50
 

Аукционы по продаже тюрем, которые были анонсированы Минюстом в августе 2020 года, начнутся в этом месяце, в феврале.

Об этом министр юстиции Денис Малюська рассказал в интервью "Украинскому радио", сообщает Укринформ.

"Мы ожидаем, что аукционы начнутся в этом месяце, в феврале. Наверное, что объявление о начале таких аукционов будет примерно через неделю, через две. То есть, процесс уже начался, мы документы на приватизацию первой тюрьмы уже передали в Фонд госимущества в эту пятницу ... К концу марта, я думаю, мы будем понимать, кто покупатель и какую сумму он заплатит ", - сказал Малюська.

Напомним:

В Украине есть 27 законсервированных тюрем, которые последние два года не используют, поэтому их выставят на продажу через ProZorro.

Министр юстиции Денис Малюська анонсировал в Украине "большая распродажа", который перерастет в "большое строительство" тюрем.

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