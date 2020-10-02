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27 в'язниць продадуть через ProZorro – Мін'юст

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 19:00
 

В Україні є 27 законсервованих в'язниць, які останні два роки не використовуть, тому їх виставлять на продаж через ProZorro.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявила заступник міністра юстиції Олена Висоцька, передає Укрінформ.

За її словами, визначили список в'язниць, в яких вже більше ніж два роки не утримуються засуджені, а персонал зведено до мінімуму - охорони й адміністрації.

"Так, у нас є законсервовані установи. Їх 27, є абсолютно чіткий перелік. Вони не використовуються нашою системою останні два роки. Ми з них почали. Перший найближчий об'єкт був біля Києва, в місті Ірпінь. Друга - ми визначили, що це буде, напевно, цікавий для інвесторів об'єкт - установа у Львові. І один - в Одесі", - сказала Висоцька.

Вона додала, що Мін'юст з цього питання міністерство співпрацює з Фондом держмайна, а продаж проходитиме через ProZorro.

"Ми співпрацюємо з Фондом держмайна за цією процедурою. Ми збираємо повний пакет документів і передаємо до фонду. Він оголошує прозорі торги через ProZorro, і таким чином буде визначено покупця, за найкращою ціною, звісно.

Частина коштів піде нам, як держателю балансу цієї системи, - балансова вартість майна. Надлишок піде в держбюджет. І це буде вперше, коли сама система такого роду наповнює держбюджет", - зазначили у Мін'юсті.

Нагадаємо: 

Міністр юстиції Денис Малюська анонсував в Україні "великий розпродаж", який переросте у "велике будівництво" в’язниць.

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