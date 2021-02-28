Новый украинский лоу-кост зарегистрировал два первых самолета

Новый украинский лоу-кост Bees Airline зарегистрировал два первых самолета.

Об этом сообщает avianews.com.

Как стало известно avianews.com, это Boeing 737-800 и оба авиалайнера выпущены в 2010 году и пока находятся в Польше. Ранее их девять лет эксплуатировала МАУ.

"Пока Bees Airline еще не имеет сертификата эксплуатанта, который позволяет авиакомпании начать выполнять рейсы с пассажирами. Для получения этого документа необходимо пополнить флот двумя самолетами, что авиакомпания уже сделала", - пишет издание.

На данный момент известно, что в марте Bees Airline начнет полетную программу из Киева на египетский курорт Марса-Алам, а в апреле полетит в Кению для туроператора TPG.

Напоминаем:

Компания будет базироваться в аэропорту "Киев" (Жуляны).

Bees Airline намерена работать в двух сегментах: чартерные перевозки и лоукост. Последние компания хочет начать на регулярной основе в апреле 2021 - это и станет полноценной датой старта перевозчика.

Цены на билеты у Bees Airline пока что не комментируют.