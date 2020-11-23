На рынке появится еще один украинский лоукостер

Об этом сообщает Mintrans.

Компания будет базироваться в аэропорту "Киев" (Жуляны).

Bees Airline намерена работать в двух сегментах: чартерные перевозки и лоукост. Последние компания хочет начать на регулярной основе в апреле 2021 - это и станет полноценной датой старта перевозчика.

Цены на билеты у Bees Airline пока что не комментируют.

Первые рейсы будут чартерными и направятся в Египет. В зависимости от срока получения лицензии, полет может состояться на новогодние праздники.

Среди возможных летних направлений рассматривается Батуми, Грузия.

Сейчас Bees Airline обладает двумя Boeing 737-800, взятыми в лизинг. Еще два компания планирует принять в следующем году, а в 2022 году намерена расшириться до 6 самолетов в парке.

Авиаперевозчик уже подписал два договора с турагентствами для чартерных перевозок. Одна из них - Tez Tour Ukraine, которой владеет совладелец Bees Airline Сергей Буртин.

Как отмечают в компании, уже было инвестировано более 1 миллиона долларов. Операционной прибыли ожидают через два года.