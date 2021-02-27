По прогнозу Fitch, ВВП Украины вырастет на 4,1% в 2021

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост реального ВВП Украины в 2021 году на 4,1%, после падения в 2020 на 4,2%.

Об этом сообщается на сайте агентства.

"Мы прогнозируем рост ВВП на 4,1% в 2021 году за счет частного потребления, рост производства сельскохозяйственной продукции и частичного восстановления инвестиций", - говорится в сообщении.

В то же время агентство прогнозирует снижение темпов роста ВВП до 3,8% в 2022 году в связи с отменой политических стимулов.

Напоминаем:

Всемирный банк ожидает роста ВВП Украины в 2021 году на уровне 3%, октябрьские прогнозы были вдвое меньше - 1,5%.