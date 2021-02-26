Налоговая амнистия: Зеленский предлагает ставку 2,5% при инвестировании в ОВГЗ

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроекты № 5153 и 5155 по налоговой амнистии - они предусматривают ставку специального сбора на одноразовое декларирование 5% для валютных ценностей, размещенных на счетах в Украине, и ставку 9% для активов, находящихся за рубежом.

Алгоритм одноразового декларирования в соответствии с пакетом представленных президентом законопроектов опублкував в Telegram глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.

В соответствии с алгоритмом, объекты декларирования - активы в Украине и/или за рубежом, приобретенные за счет доходов, которые не были задекларированы за любой налоговый период по состоянию на 01.01.2021г.

Субъекты декларирования: физические лица - резиденты и физические лица - нерезиденты, которые на момент вступления активов/доходов были резидентами.

Предполагается, что будет запрещено подавать декларацию следующим лицам:

малолетние/несовершеннолетние или недееспособные лица;

лица, которые за любой год, начиная с 01.01.2005 г. подавали или должны подавать декларации в соответствии с антикоррупционным законодательством (кроме тех, которые подавали в связи с прохождением соответствующих конкурсов/процедур, но не были назначены или избраны на соответствующие должности).

Форма подачи декларации: электронная персональная или обезличенееая (подается через нотариуса, декларант персонифицируется через специальный код).

При этом, активы, которые подлежат декларированию: любые активы, в том числе движимое/недвижимое имущество, ценнные бумаги, корпоративные права, по которым субъект декларирования является владельцем или от которых вправе получать доход.

Предполагается, что не могут быть объектом декларирования следующие активы:

активы, полученные в результате уголовных правонарушений, за исключением тех, которые были получены от уклонения от уплаты налогов/сборов или нарушений валютного законодательства;

активы лиц, в отношении которых открыто судопроизводство по статьям 209 (легализация доходов полученных преступным путем) 258-5 (финансирование терроризма) и 306, ч.1-2 368-4, 369 и 369-2 УК;

наличные средства.

Предусматриваются следующие ставки налогообложения:

5% для валютных ценностей, размещенных на счетах в банках Украины, и другие активы, которые находятся в Украине,

9% - валюта, на банковских счетах и другие активы, которые находятся за границей, право денежного требования к нерезидентам;

2,5% - по ОВГЗ, приобретенных в период с 01.01.2021 по 20.06.2022г. до подачи декларации.

Законопроекты также предусматривают установление активов, которые не требуют подачи специальной декларации:

недвижимость (квартира - до 120 кв. м. или имущественные права на такую квартиру; жилой дом до 240 кв. м. или его незавершенное строительство, при условии права собственности на земельный участок; нежилая недвижимость (в том числе незавершення) некоммерческого назначения до 60 кв. м .; земельные участки в пределах нормативов бесплатной приватизации);

одно транспортное средство, которое есть в реестре (кроме ТС, предназначенной для перевозки 10 человек и более или объем двигателя ТС не менее 3000 куб. см. или средняя рыночная стоимость 375 МЗП, мотоцикл - 800 куб. см, самолет, вертолет, яхты, катера);

другие активы - суммарной стоимостью не более 400 тыс грн.

Напомним:

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что законопроект о налоговой аминистии подали в Офис президента еще в июле, сейчас ведутся дискуссии - по словам министра, это должен быть именно президентский вопрос.

В мае 2020 года Зеленский заявлял, что законопроект об амнистии капиталов готов и будет внесен в Верховную Раду, закон примут до конца года.

"Амнистию дадим в этом году - должны это сделать, мы договаривались и обещали людям", - заявил президент.

Зеленский сказал, что сейчас есть обсуждение вокруг процента, под который будет проводиться амнистия. Предполагалось, что это будет 5% на все - и на деньги, и на недвижимость. Теперь, по словам президента, есть предпосылки снизить этот процент для недвижимости.

Ранее в интервью ЭП Данил Гетманцев заявлял, что налоговая амнистия будет платной и власти планируют привлечь в бюджет 5% от сумм, которые будут амнистированы.

Экономическая правда