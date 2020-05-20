Зеленский об амнистии капиталов: законопроект готов, его примут до конца года

Президент Владимир Зеленский заявил, что законопроект об амнистии капиталов готов и будет внесен в Верховную Раду, закон примут до конца года.

Об этом он сказал на пресс-конференции.

По его словам, разработкой законопроекта занимается первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук.

"Амнистию дадим в этом году - должны это сделать, мы договаривались и обещали людям", - заявил президент.

Зеленский сказал, что сейчас есть обсуждение вокруг процента, под который будет проводиться амнистия. Предполагалось, что это будет 5% на все - и на деньги, и на недвижимость. Теперь, по словам президента, есть предпосылки снизить этот процент для недвижимости.

"Сегодня сложная ситуация в стране, нужно думать об этих процентах. Если есть недвижимость или другие объекты в человека, нужно ослаблять этот процент. Возможно, недвижимость можно амнистировать под меньший процент или даже под ноль", - допустил президент.

Напомним:

Как сообщалось в августе 2019 года, законопроект о налоговой амнистии предусматривает общую ставку 5% и пониженную 2,5% - при инвестировании в облигации госзайма.

Ранее в интервью ЭП Данил Гетманцев заявил, что налоговая амнистия будет платной и власти планируют привлечь в бюджет 5% от сумм, которые будут амнистированы.

Экономическая правда