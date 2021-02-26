УЗ планирует выйти на чистую прибыль в 3,5 миллиарда по итогам года

"Укрзализныця" ожидает по итогам работы в 2021 году получение чистой прибыли в размере 3,5 млрд грн.

Об этом заявил председатель правления компании Владимир Жмак во время всеукраинского селектора по социальным вопросам железнодорожников.

"Не секрет, что наши убытки по итогам 2020 года составили 11,5 млрд грн. Однако этот год мы завершим с прибылью на уровне 3,5 млрд грн. Для того чтобы этой прибыли достичь, мы будем везти больше и быстрее, также мы будем сокращать наши расходы", - сказал Жмак.

По его словам, Укрзализныця наперекор мировому тренду экономической турбулентности вышла на путь роста показателей деятельности.

"Все понимают: экономический кризис не только в Украине, но и во всем мире, падение экономики до 7%. Экономика падает, а Укрзализныця с октября 2020 года начала подниматься, тренд изменился с падения на подъем", - добавил он.

Напомним:

Ранее Жмак заявлял, что по итогам 2020 года "Укрзализныця" ожидает получить убыток в размере 12-14 млрд грн.

Экономическая правда