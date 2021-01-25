План расходов госбюджета-2020 недовыполнили на 5%

Несмотря на перевыполнение плана по поступлениям госбюджета на 2020 год на 0,8%, план расходов недовыполнили на 5% - на 67,3 миллиарда гривен, а дефицит - крупнейший за 10 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Больше всего от плана отошли расходы на Минздрав и Минсоцполитики.

Министерство здравоохранения профинансировали на 7,7% меньше плана (10,5 млрд грн). Минсоцполитики недополучило 5,8 млрд грн, из которых 4,7 млрд грн - на "карантинные" выплаты Пенсионного фонда.

Также, сообщает СП, на 4 млрд грн (4,2%) не выполнен план расходов Укравтодора, Минэкономики - на 3,8 млрд грн (14,3%), МОН - на 3,7 млрд грн (8,2%) , МВД - на 2,9 млрд грн (2,8%), Минобороны - на 1,6 млрд грн (1,4%).

"По сложившейся практике некоторые расходы "осваиваются" в конце года. В течение года отдельные расходы были меньше запланированных, а в декабре - вдвое больше чем среднемесячные. А это увеличивает риски неэффективного использования средств", - прокомментировал председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

Отмечается, что по некоторым бюджетным программам все годовые расходы были проведены в последний месяц года. Из-за невыполнения плана расходов дефицит госбюджета на 83,4 млрд грн (27,8%) меньше плана и составил 217 млрд грн, что в пределах установленного в законе предельного объема - 298 млрд грн.

"Однако по сравнению с 2019 годом дефицит государственного бюджета вырос в 2,7 раза и стал наибольшим за последние десять лет", - сказал Пацкан.

Он также отметил, что доходы государственного бюджета в 2020 году составили 1,76 трлн грн, что на 9 млрд грн (0,8%) больше плана.

Перевыполнен на 40,4 млрд грн (47%) план поступлений по НДС с произведенных в Украине товаров с учетом бюджетного возмещения, а также по акцизному налогу - на 9,8 млрд грн (7,6%).

Меньше плана поступило НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров - почти на 30 млрд грн (9,8%); платы за лицензии на осуществление деятельности в сфере организации и проведения азартных игр - 4,4 млрд грн (100%).

Председатель Счетной палаты отметил, что в результате недополучения государственных заимствований на 46,5 млрд грн (6,8%), не выполнено и план поступлений для финансирования госбюджета на 44,8 млрд грн (6,5%).

"От государственных заимствований поступило почти 639 млрд грн (37% финансового ресурса госбюджета). Этот объем почти на 66% превысил расходы на погашение госдолга, что привело к его увеличению", - отмечают в Палате. В то же время за декабрь привлечено 27% всех госзаимствований.

Также недовыполнили план по заимствованиям: от гособлигаций (ОВГЗ) получено 389 млрд грн, что меньше плана на 22 млрд грн (5,4%). Поступления от государственных внешних заимствований составляли 249,5 млрд грн, что на 24,5 млрд грн, или 8,9% меньше плана.

Экономическая правда